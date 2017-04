Pelo menos 58 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, esta terça-feira, num ataque aéreo com gás tóxico numa cidade no noroeste da Síria, revelou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

Segundo a organização não-governamental, o ataque ocorreu na localidade de Khan Cheikhoun, na província de Idlib.

Entre as vítimas mortais estão, pelo menos, onze crianças.

Segundo a AFP, o hospital onde várias vítimas estão a ser socorridas foi alvo de bombardeamentos.

O observatório indica que as pessoas morreram asfixiadas, mas não foi ainda possível determinar a natureza do gás utilizado. Um número, ainda indeterminado, de residentes apresentavam problemas respiratórios, vómitos, espuma na boa e desmaios.

A ONG não especificou se o ataque foi realizado com um avião do governo sírio ou russo.

A oposição ao regime sírio exige que a ONU investigue o ataque químico.

A zona atacada é controlada por um grupo de rebeldes, incluindo do antigo braço da Al-Qaeda na Síria, Frente Fateh al-Sham.