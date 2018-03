Uma explosão num prédio na cidade de Romford, Reino Unido, acerca de 30 quilómetros de Londres, fez com que todas as habitações tenham sido evacuadas e as pessoas aconselhadas a não se aproximarem da área.

Segundo a Sky News, a polícia está a realizar uma investigação para descobrir a causa da explosão, mas afasta a hipótese de ter sido um ato de terrorismo.

A polícia foi chamada ao local pouco antes das 13:30. Todas as ruas do bairro foram fechadas ao público. Alguns habitantes da zona comentaram a ocorrência na rede Twitter.

A explosão ocorreu numa rua com muito comércio. Um dos comerciantes publicou um pedido de desculpa aos seus clientes, por não poder abir portas, devido à evacuação efetuada pela polícia.

Apologies to all our customers in Romford Harold Hill we have had to close our coop store on police advice due to an explosion. All colleagues have been evacuated safely. Great work by the store team. pic.twitter.com/5CHth1DqFP

— Michael Roast (@MichaelRoast) 4 de março de 2018