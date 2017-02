Dezenas de cartazes anónimos com críticas ao Papa Francisco estiveram durante algumas horas colados em várias ruas de Roma, este sábado. A origem desta forma de protesto está a ser investigada pela polícia.

Os cartazes ostentavam uma fotografia do pontífice e um texto, em dialeto romano. O texto cita as ações do Sumo Pontífice contra católicos conservadores e questiona: "Onde está a sua misericórdia?".

Também acusavam a maneira como Francisco "ignorou os cardeais", uma referência aos quatro cardeais que pediram publicamente ao Papa que esclarecesse se os católicos divorciados e que casaram depois pelo civil ​​podem receber a comunhão.

Os cartazes foram colocados em suportes habituais de publicidade espalhados pela capital italiana e não estavam assinados nem tinham qualquer tipo de identificação dos autores.

Horas depois, foram parcialmente tapados por outros em branco, com o logotipo institucional da Câmara de Roma e com o texto “publicidade ilegal”.

Recorde-se que o Papa Francisco visita Portugal a 12 e 13 de maio, por ocasião das comemorações do centenário das aparições de Fátima.