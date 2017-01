O assassino em massa Charles Manson, condenado a prisão perpétua pelo envolvimento nos crimes Tate-LaBianca, foi levado da cadeia para um hospital, esta terça-feira. A notícia está a ser avançada pela comunicação social norte-americana, que não especifica a condição de saúde de Manson.

Uma fonte citada pelo Los Angeles Times adianta que Charles Manson está seriamente doente, mas não adianta pormenores. O site especializado em informação sobre figuras públicas TMZ adianta que Manson foi levado para um hospital em Bakersfield, na Califórnia, a cerca de uma hora da cadeia onde cumpre pena.

Os serviços prisionais da Califórnia recusam comentar o caso, alegando o respeito pela privacidade do recluso.

Os crimes Tate-LaBianca chocaram o mundo em 1969. Charles Manson era o líder de um grupo conhecido como a Família Manson e, a 9 de agosto, alguns dos seus seguidores invadiram uma casa alugada pelo realizador Roman Polanski em Los Angeles, assassinando a atriz e esposa do realizador, Sharon Tate, que estava grávida, e quatro amigos do casal.



De acordo com a polícia, as vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte. Nas paredes havia mensagens escritas com o sangue das vítimas e numa lia-se «Pigs» (Porcos).



Na noite seguinte, o mesmo grupo invadiu a casa de Rosemary e Leno LaBianca e matou o casal, voltando a deixar mensagens com o sangue das vítimas.



Com 37 anos, Manson foi inicialmente condenado à morte, em 1971, mas com as mudanças na legislação, a pena foi alterada, em 1972, para prisão perpétua.