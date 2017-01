O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia revelou, esta quarta-feira, que foi identificado o autor do ataque numa discoteca em Istambul na passagem de ano, em que morreram 39 pessoas.

A pessoa que cometeu o atentado terrorista em Istambul foi identificada", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, à agência de notícias Anadolu durante uma entrevista transmitida na televisão.

O ministro não deu mais detalhes.

Na segunda-feira, a polícia já tinha divulgado uma fotografia do principal suspeito do ataque sem, no entanto, divulgar a sua identidade. As autoridades anunciaram que estavam a investigar o suspeito, que terá cerca de 25 anos e poderá ser oriundo de Xinjiang, no leste da China, do Uzbequistão ou do Quirguistão. O Estado Islâmico reivindicou o ataque.

O ataque, que fez 39 mortos e 69 feridos, aconteceu cerca das 2:00 de domingo (hora local) na discoteca "Reina", localizada na zona de Ortakoy, na margem europeia do Bósforo, durante os festejos de Ano Novo. A maior parte das vítimas mortais eram estrangeiras.

Em 2016, morreram pelo menos 180 pessoas em ataques na Turquia levados a cabo pelo Estado Islâmico e por rebeldes curdos.