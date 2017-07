Um carro atropelou, esta segunda-feira, sobre um grupo de peões, em Boston, Estados Unidos. A informação é confirmada pela Polícia de Massachusetts, no Twitter.

DEVELOPING - Units on scene, vehicle into a group of pedestrians, Porter St at Tomahawk Driver, East Boston, near Logan taxi pool. Injuries. — Mass State Police (@MassStatePolice) 3 de julho de 2017

O incidente ocorreu perto do ponto de táxis no Aeroporto Internacional de Boston. De acordo com a polícia de Massachusetts, "não há indicação de que o ato tenha sido intencional".

De acordo com a CNN, pelo menos 10 pessoas foram transportadas para o hospital. A mesma fonte adianta que a polícia está a inquirir o condutor, um taxista de 56 anos.