Uma colisão entre dois metros, em Duisburg, na Alemanha, fez esta terça-feira entre 20 a 30 feridos, dois deles graves, segundo a imprensa alemã.

De acordo com as primeiras informações que chegam do local, não se trata de uma colisão frontal. Um dos veículos terá mudado de linha e foi embater na traseira do outro.

O acidente ocorreu na estação Auf dem Damm.

Os meios de socorro estão no local.