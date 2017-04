Pelo menos 254 pessoas, incluindo 43 crianças, morreram nos deslizamentos de terras na cidade colombiana de Mocoa, informou no domingo o Presidente Juan Manuel Santos.

O chefe de Estado colombiano, que viajou para a cidade no sul do país para acompanhar as operações, alertou que o número de mortos pode continuar a subir.

Infelizmente, estes ainda são números preliminares. Oferecemos as nossas orações por todos eles. Enviamos as nossas condolências e os sentimentos do país inteiro às famílias”, escreveu na rede de mensagens instantâneas Twitter.

Sobreviventes descreveram cenas terríveis na remota cidade, onde as equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes entre os destroços.

Coberta de lama, Marta Gomez, de 38 anos, contou como procurava pela sobrinha, desaparecida, quando fez uma descoberta arrepiante: “Fui à procura da minha sobrinha, mas não conseguia encontrá-la. Escavei e escavei e encontrei a mão de um bebé. Foi horrível”.

Enquanto esperava para se registar para o apoio do Governo aos que perderam as casas, Gomez disse à agência noticiosa France Presse (AFP) que perdeu a esperança de encontrar a sobrinha.