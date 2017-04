Uma explosão no metro de São Petersburgo fez pelo menos dez mortos, avança o comité anti-terrorismo russo citado pela Reuters. De acordo com um relatório preliminar, há pelo menos 50 feridos, entre os quais crianças.

De acordo com a imprensa local, a explosão ocorreu às 14:40 (hora local), desta segunda-feira, entre duas estações. Um engenho explosivo foi detonado numa composição.

Houve uma explosão numa composição entre estações, quando o comboio chegou à estação do Instituto de Tecnologia vindo da estação de Sennaya", afirmou fonte dos serviços de emergência à Reuters.

Nas várias imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver os feridos no chão da estação e os meios de socorro no local.

O presidente russo, Vladimir Putin, que se encontrava na cidade russa para um encontro com o homólogo bielorrusso, já foi informado do incidente e, em comunicado, admitiu a possibilidade de terrorismo.

Estamos a considerar todas as causas possíveis, incluindo o terrorismo", afirmou o presidente, expressando as suas condolências às vítimas das explosões.

Uma equipa do departamento de Investigação russo já está no local. O metro já encerrou todas as estações.

Власти Санкт-Петербурга подтверждают информацию о погибших. По предварительным данным, погибли пять человек, пострадали больше 50 pic.twitter.com/SCEImI3fQf — Лентач (@the_lentach) 3 de abril de 2017