Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas no domingo após uma explosão numa refinaria de petróleo na província chinesa de Anhui, cujas causas são ainda desconhecidas, informou a agência oficial Xinhua.

As autoridades locais confirmaram que as cinco vítimas mortais tinha ficado presas no interior do edifício, na sequência da explosão e do incêndio que originou, sem que pudessem ser auxiliadas pelos serviços de emergência.

Os bombeiros conseguiram resgatar três pessoas com vida, duas das quais permanecem internadas no hospital com ferimentos ligeiros.

A explosão aconteceu pelas 17:20 de domingo (10:20 em Lisboa) num dos armazéns da refinaria, propriedade da empresa petrolífera Wanhua, mas ainda não se conhecem as causas do acidente.

Os controlos de poluição do ar não registaram elevados níveis após o incêndio, apesar da nuvem de fumo que provocou.

Fontes governamentais disseram terem sido tomadas medidas para reduzir a contaminação da água causada pelo incidente.