Um novo desafio na Internet está a encorajar jovens a comer cápsulas de detergente. O Tide Pod Challenge tem levado muitos adolescentes a colocar vídeos nas redes sociais, em que aparecem a ingerir as cápsulas.

São cada vez mais os vídeos na web de jovens a tentar completar o desafio. Os adolescentes filmam-se a ingerir as cápsulas de detergente e há quem chegue mesmo ao ponto de fazer cozinhados, como pizzas.

O nome do desafio é inspirado nas cápsulas da marca Tide e a Procter and Gamble, empresa que detém a marca de detergente, já alertou para o perigo do desafio.

Na sua conta oficial do Twitter, a marca alerta para o perigo do desafio, reforçando que as cápsulas de detergente servem apenas para lavar a roupa, e não para comer.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Um comunicado da American Association of Poison Control Centers, citada pela CNN, avisa que o número de adolescentes que aderiu ao desafio está a aumentar consideravelmente e alerta que a ingestão é "extremamente perigosa, podendo provocar intoxicações graves e, em casos extremos, até mesmo a morte".

Também a PSP alertou para o perigo deste novo desafio, com um aviso na sua página oficial de Facebook.

O design colorido das cápsulas tem sido muito criticado por ter uma aparência gelatinosa, parecida com uma sobremesa.

O YouTube está já a tomar medidas no sentido de remover todos os vídeos referentes ao desafio.