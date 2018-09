O Governo do Egito disse hoje que arqueólogos desenterraram uma das aldeias mais antigas já encontradas no delta do Nilo, com vestígios anteriores ao tempo dos faraós.

O Ministério das Antiguidades avançou que o local neolítico foi descoberto em Tell el-Samara, cerca de 140 quilómetros a norte do Cairo, capital do Egito.

O líder da equipa de arqueólogos, Frederic Gio, explicou que a sua equipa encontrou silos contendo ossos de animais e comida, indicando que havia humanos a habitar aquele sítio cerca do ano 5.000 antes de Cristo e cerca de 2.500 anos antes de serem construídas as pirâmides de Gizé.

Nos últimos anos, o Egito tem promovido descobertas na esperança de reavivar o turismo após a agitação que se seguiu à revolta popular de 2011.