Pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas num incêndio que deflagrou num campo de refugiados sírios no vale de Bekaa, no leste do Líbano, este domingo. O fogo afetou uma centena de tendas de campanha, avançou a Cruz Vermelha Libanesa.

O balanço das vítimas não é definitivo, é uma primeira estimativa, porque estamos a fazer buscas nas mais de cem tendas que arderam", afirmou à agência de notícias espanhola Efe o porta-voz da Cruz Vermelha Libanesa, Georges Kettaneh.

As imagens da televisão libanesa mostraram uma enorme coluna de fumo e fogo e pelo menos uma explosão. O campo de refugiados ficou praticamente reduzido a cinzas.

Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, o fogo deverá ter começado num fogão de cozinha.

Há cerca de um milhão e meio de refugiados sírios a viver no Líbano, muitos deles nestes campos.