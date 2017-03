Uma avalanche em Val Veny, na zona de Courmayeur, no Valle d'Aosta, em Itália soterrou um grupo de cerca de 20 esquiadores. Segundo avança o jornal La Repubblica, há pelo menos três mortos e quatro feridos. Estão ainda desaparecidos entre dois a quatro esquiadores. Dois dos feridos já foram levados para o hospital de Aosta.

O acidente aconteceu cerca das 13:00 (hora local) numa zona fora de pista, mas muito usada para a prática de esqui, na zona de Plan de la Gabba/La Visaille.

A avalanche apanhou um grupo de pessoas que se encontrava em Val Veny e as autoridades acreditam que se tratam de estrangeiros.No local, estão já vários meios de socorro, entre os quais a equipa de montanha do vale de Aosta, a Financial Police, médicos e dois helicópteros, para tentar encontrar os desaparecidos.

Uma outra avalanche aconteceu cerca de uma hora depois em Valle d'Aosta e atingiu duas pessoas.

Em janeiro, uma avalanche atingiu o hotel Rigopiano, em Pescara, no centro do país, fazendo 29 mortos. Os terramotos que se fizeram sentir na região horas antes poderão estar na origem da avalanche que se abateu sobre o hotel.