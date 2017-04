Há um novo balanço feito pelas autoridades no que toca às inundações no Peru. Já morreram pelo menos 101 pessoas e 19 continuam desaparecidas, segundo o Centro de Operações de Emergência (COEN) peruano.

As últimas semanas têm sido bastante complicadas em temros meteorológicos no país, com as inundações a destruírem, até agora, 16 mil casas, 48 escolas e 13 centros de saúde.

Também mais de 2.500 quilómetros de estradas, 258 pontes, 4.400 quilómetros de canais de rega e mais de 19 mil hectares de plantações foram afetadas.

Uma das regiões mais assoladas pelo fenómeno é o departamento de Piura, no norte do país, na fronteira com o Equador.