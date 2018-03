O aeroporto de Genebra foi esta quinta-feira encerrado devido à forte queda de neve, anunciaram as autoridades aeroportuárias suíças.

"Em virtude das condições meteorológicas, o aeroporto de Genebra está fechado ao tráfico aéreo até nova ordem", explicam as autoridades suiças.

Os passageiros são aconselhados a "não se descolarem ao aeroporto neste momento", refere o site das autoridades aeroportuárias na Internet.

#meteo: We advise passengers not to come @GeneveAeroport for the time being and check with their Airlines to see if their flight is still scheduled for departure.

— Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 1 de março de 2018