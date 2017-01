Donald Trump nomeou esta terça-feira Neil Gorsuch como o próximo juiz do Supremo Tribunal de Justiça norte-americano.

Gorsuch, de 49 anos, é um juiz federal conservador.

Gorsuch é filho de David Gorsuch e Anne Gorsuch Burford, a primeira chefe feminina da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, durante a presidência de Ronald Reagan. Nasceu em Denver, Colorado, mas mudou-se para Washington DC na adolescência, depois da mãe ter sido nomeada para a EPA.

Estudou na universidade da Colômbia e depois em Harvard, na Faculdade de Direito. Estudou ainda filosofia na universidade de Oxford, em 2004.

O cargo, que é vitalício, estava por ocupar desde a morte subida do juiz conservador Antonin Scalia, em fevereiro do ano passado. O ex-presidente Barack Obama tentou substituir Scalia, um dos cinco juízes conservadores do órgão, por Merrick Garland, um candidato moderado, mas o Senado rejeitou a nomeação.