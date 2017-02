O parlamento britânico votou, esta quarta-feira, a favor do início do processo de Brexit. O governo acabou por garantir a aprovação da saída do Reino Unido da União Europeia com 498 votos a favor e 114 contra.

Segundo a CNN, os membros da Casa dos Comuns votaram a favor de que a primeira-ministra Theresa May invoque o Artigo 50º do Tratado de Lisboa e dê início à saída da União Europeia. Falta agora May anunciar a data em que esta decisão será comunicada aos parceiros europeus.

Um Estado-membro que decida retirar-se deve notificar o Conselho Europeu da sua intenção. À luz das diretivas fornecidas pelo Conselho Europeu, a União deve negociar e concluir um acordo com esse Estado, definindo os termos para a sua saída, tendo em conta a estrutura do seu futuro relacionamento com a União. Esse acordo (...) deve ser concluído em nome da União pelo Conselho, atuando por maioria qualificada, depois de ter obtido consentimento por parte do Parlamento Europeu" - segundo parágrafo do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Leia o resto aqui.

O artigo 50 do Tratado de Lisboa nunca antes foi acionado e dá início ao processo formal de negociações de saída da União Europeia, que deverá demorar, depois, dois anos a concluir.