O presidente dos Estados Unidos (EUA) classificou, esta terça-feira, o regime iraniano de “brutal e corrupto”. Foi através de uma publicação no Twitter, Donald Trump acusou o regime do Irão de canalizar para o terrorismo e 2para os próprios bolsos” todo o dinheiro que “o presidente Obama de forma tola lhes deu”.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

Já na segunda-feira, também através do Twitter, o presidente Donald Trump tinha atacado o regime paquistanês, acusando-o de “mentiras e enganos” e de fazer todos os seus antecessores à frente dos destinos dos EUA de “tolos”, não controlando de forma eficiente os seus militantes radicais islâmicos.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!