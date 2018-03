A GNR deteve um homem de 48 anos por tentativa de burla de uma idosa de 83 anos, de Ponte de Lima, induzida a comprar artigos de bijuteria como se fossem peças em ouro, informou esta sexta-feira a força policial.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo explicou que a detenção, efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal de Arcos de Valdevez, ocorreu na quinta-feira.

Dizendo ser amigo do padre da paróquia local, no intuito de ganhar a sua confiança, tentou vender-lhe pendentes dourados de bijuteria, de valor muito reduzido, como se fossem peças em ouro, solicitando à idosa elevadas quantias", especificou a GNR.

Segundo aquela força policial, a "vítima, ao verificar que estava a ser alvo de uma tentativa de burla, chamou um vizinho em voz alta, mandando o suspeito embora, reação que obrigou o burlão a fugir do local".

"Através das características do indivíduo e com base nos dados recolhidos, a GNR realizou uma operação policial no sentido de localizar o suspeito. A viatura utilizada pelo burlão acabou por ser encontrada num parque de estacionamento de uma superfície comercial, o que permitiu detê-lo no interior das instalações comerciais".

Os militares envolvidos na operação, que contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública, apreenderam "artigos usados na tentativa de burla, nomeadamente, 21 fios, 12 pendentes e dois brincos".

O suspeito foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.