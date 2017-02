O grupo terrorista Abu Sayyaf decapitou o refém alemão Juergen Kantner, de 70 anos, depois de ter expirado o prazo dado pelos extremistas para negociar a sua libertação, informou esta segunda-feira a polícia filipina.

O diretor da Polícia Nacional das Filipinas, Ronald de la Rosa, afirmou, em conferência de imprensa, que a execução teve lugar na província de Zamboanga, no sul do país, indicando que o corpo ainda não foi encontrado mas que, segundo os serviços de informações, a morte foi confirmada, segundo o canal televisivo ABS-CNB.

O Abu Sayyaf exigia o pagamento de um resgate de 30 milhões de pesos filipinos (565.000 euros) antes da tarde de domingo como condição para libertar Juergen Kantner, sequestrado em novembro do ano passado, em águas do estado malaio de Sabah, adjacente ao sul das Filipinas, depois de piratas terem abordado o iate em que viajava com a sua mulher, que foi morta a tiro.