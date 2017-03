Um jovem de 15 anos apresentou queixa contra a mãe à polícia, depois de esta lhe ter tirado o telefone. O menor contou à autoridades que a progenitora lhe retirou o equipamento à força, para que este estudasse. O incidente aconteceu no passado dia 28 de fevereiro na cidade El Ejido, na província de Almeria.

De acordo com o jornal El Mundo, o adolescente encontrava-se a jogar no telemóvel, quando a mãe pediu que o largasse e retomasse os estudos, já que tinha exame no dia seguinte de manhã O jovem não obedeceu à mãe e esta decidiu tirá-lo das suas mãos, “à força”, segundo o jovem.

O filho de Maria Angustias chamou a polícia e acusou a mãe de maus-tratos. O caso ficou entregue ao Tribunal Penal de Almería. O Ministério Público pedia uma pena de prisão de nove meses para Maria, considerando que a "força" que usou enquadrava no crime de maus-tratos.

Na passada segunda-feira, decorreu o julgamento onde Maria afirmou que “só tinha feito o que deve fazer uma mãe”, escreve o El Mundo.

Presentes na sessão em tribunal estavam também o pai do jovem e o avô. O pai concordou com a atitude da mãe em tirar o telefone ao filho.

De acordo com o juiz, a quem o caso foi entregue, a mãe “encontrava-se em pleno e correto exercício dos direitos e obrigações da autoridade parental, pelo que em momento algum excedeu os limites”.

Seria irresponsabilidade da mãe ter deixado o filho a jogar com o telefone e não estudar, porque entre essas obrigações estabelecidas no Código Civil, derivadas pela autoridade parental, está a preocupação com a educação das crianças, que é precisamente o que fez a arguida, sem usar qualquer rigor desnecessário para com ele", conclui o juiz.

O tribunal declarou, por isso, que os factos “não constituem um crime de maus-tratos” e a mãe foi automaticamente absolvida.