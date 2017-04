Resultados provisórios dão uma vitória ao "sim" no referendo realizado, este domingo, na Turquia, com cerca de 51,3% dos votos, quando já foram contados mais de 98%, de acordo com a agência estatal Anadolu.

Erdogan's 'Yes' lead narrows in final stages of Turkey vote count. More referendum updates: https://t.co/dPNHrYxBvW pic.twitter.com/HOmuDkZg3J — Reuters World (@ReutersWorld) 16 de abril de 2017

Os dados da agência não batem certo com os da Comissão Eleitoral, que estimam a percentagem de votos contados em 65%/70%.

Milhões de turcos votaram para decidir se a constituição do país é alterada, ou não. Das 18 propostas, a mais importante irá determinar se a Turquia mantém um sistema parlamentar ou se muda para um regime presidencialista.

Se o sim vencer, significa que deixará de existir um primeiro-ministro e o presidente terá todo o poder de decisão no país, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos. Significa, também, que o atual presidente poderá ficar no poder até 2029.

O presidente Recep Tayyip Erdogan assume já a vitória do "sim" e já telefonou ao líder do partido AKP e ao primeiro-ministro a congratular o resultado.

Nas ruas, os apoiantes de Erdogan e do AKP já festejam a vitória.

Celebrations at AK Party hq already under way pic.twitter.com/YbAdcME4oN — Kareem Shaheen (@kshaheen) 16 de abril de 2017

Por sua vez, o Partido Republicano do Povo, principal força da oposição - que fez campanha pelo não - exige a recontagem de cerca de 37% dos votos, alegando que muitos não têm o selo oficial. No entanto, o Alto Comité Eleitoral garantiu que vai considerar os votos não carimbados, a não ser que sejam apresentadas provas de fraude, uma vez que terão sido os oficiais das mesas que não carimbaram os votos.

O vice-presidente do CHP, Bulent Tezcan, considerou, em declarações aos ‘media’, que esta decisão implica que os resultados do referendo constitucional “vão enfrentar um sério problema de legitimidade”.

O primeiro-ministro da Turquia, Binali Yildirim, - cargo que será extinto em 2019 com a vitória do sim - vai falar ao país às 21:00 (19:00 em Lisboa).

Participação “acima das expectativas”

O deputado do PSD Duarte Marques, que está na Turquia integrado, como observador, na delegação do Conselho da Europa que acompanha o referendo constitucional, disse que a participação dos turcos foi "acima das expectativas".

"Visitei 11 assembleias de voto, cada uma tinha em média cinco, seis salas", realçou Duarte Marques em contacto com a agência Lusa, minutos depois de as últimas assembleias de voto do crucial referendo presidencialista na Turquia terem encerrado, pelas 17:00 locais (15:00 em Lisboa) - nas regiões orientais do país as suas portas fecharam uma hora antes.

O parlamentar social-democrata, que fez parte da delegação de observadores do Conselho da Europa, esteve em Istambul e diz ter sido bem recebido, embora alguns cidadãos tenham ficado "desconfiados" com a presença dos observadores.

Na região de Istambul, onde andei, correu tudo bem", prosseguiu, antes de lamentar o único incidente de registo no referendo, que ocorreu numa assembleia de voto na província de Diyarbakir (sudeste), com um balanço de três mortos e vários feridos, após uma discussão entre membros de uma família.

E concretizou: "Houve uma participação acima das expectativas, acima dos 90%, em alguns locais de voto".

O Conselho da Europa é uma organização que congrega 47 países, incluindo os 28 da União Europeia e, na segunda-feira, dia imediatamente a seguir ao referendo, haverá uma primeira apresentação de conclusões da missão de observação no terreno.