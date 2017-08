Três homens armados saíram de um comboio na estação de Nîmes, em França, causando o pânico no local. Esta estação situa-se numa zona muito próxima da meta da Vuelta, a prova rainha do ciclismo espanhol. De acordo com as informações disponíveis, a situação no local é confusa na sequência de um tiroteio que se registou. Segundo o jornal desportivo "Marca" e a rádio Cadena SER, vários jornalistas espanhóis estão retidos no local.

A "Marca" avança que, segundo informações recebidas por responsáveis da Vuelta, os três indivíduos armados foram detidos.

O comboio era procedente de Paris.

Estação de comboios foi evacuada e encerrada.