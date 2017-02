O filme “Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party” venceu o prémio Razzie para pior filme, anunciou este sábado a Fundação Golden Raspberry, na véspera da cerimónia da entrega dos Oscares.

Além do filme vencedor, estavam nomeados para pior filme “Batman vs Superman: Dawn of Justice” , “Dirty Grandpa”, “Gods of Egypt”, “Independence Day: Resurgence” e “Zoolander 2”.

Dinesh D'Souza, na personagem de si próprio em “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”, foi o vencedor na categoria de pior ator, enquanto a pior atriz foi Becky Turner, pelo desempenho como Hillary Clinton, no mesmo filme.

O Razzie de pior atriz secundária foi para Kristen Wiig, em “Zoolander 2”, e o pior ator secundário foi Jesse Eisenberg, em “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

Na categoria de pior dupla venceram Ben Affleck & His BFF (Baddest Foe Forever) Henry Cavill, pelo desempenho em “Batman v Superman: Dawn of Justice”.

A Fundação atribuiu ainda o prémio de pior realizador a Dinesh D’Souza e Bruce Schooley (“Hillary 's America: The Secret History of the Democratic Party“).

O prémio de pior sequela foi para “Batman v Superman: Dawn of Justice”, que venceu também o Razzie para pior argumento.

O Razzie Redeemer Award foi atribuído a Mel Gibson pelo seu regresso com êxito ao cinema, com o filme bélico "Hacksaw Ridge", depois de em 2014 ter sido nomeado para o Razzie de pior ator secundário.

Entretanto, a Fundação Golden Raspberry continua a aguardar que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vá levantar o prémio de pior ator secundário, que venceu em 1991 pelo desempenho em “Ghosts Can’t Do It”.

A 36.ª edição dos prémios Razzie ocorreu, como habitualmente, na véspera da cerimónia de atribuição dos Óscares.