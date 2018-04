O grupo pop sueco ABBA voltou a juntar-se em estúdio e gravou dois temas inéditos, 35 anos depois de se ter separado, anunciou esta sexta-feira a banda através da rede social Instagram.

Num curto comunicado assinado pelos quatro músicos, os ABBA revelaram que compuseram duas músicas, uma das quais intitulada "I still have faith in you", que serão estreadas em dezembro num programa televisivo produzido pela NBC e pela BBC.

No entanto, o grupo aparentemente descarta a hipótese de se reunir para interpretar os temas, já que anuncia a presença digital dos quatro músicos num "projeto avatar".

Sentimos que, passados 35 anos, podia ser divertido juntar forças e ir para um estúdio de gravação. Assim o fizemos. E pareceu que o tempo parou e que só estivemos separados por umas curtas férias. Foi uma experiência extremamente feliz", afirmaram.

Os ABBA formaram-se nos anos 1972 e conquistaram fama internacional depois de vencer o festival Eurovisão da Canção em 1974 com a música “Waterloo”, seguindo-se êxitos como "Super Trouper" e "Dancing Queen", vendendo milhões de discos.

Separados em 1982, os quatro membros – Björn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad - nunca mais se viriam a reunir, até agora.