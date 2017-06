Para os apaixonados do Grupo B, os impressionantes carros de ralis da década de 80, esta coleção será uma espécie de sétimo céu. Um paraíso na terra, por assim dizer.

A coleção conta com 7 lendas do Grupo B, entre os quais três Lancia, dois Ford RS200, um Audi Quattro S1 e um Peugeot 205 Turbo 16, todas versões de estrada, ou seja, com permissão para circular em estrada, e serão levados a leilão pela Bonhams a 18 de agosto em Quail Lodge.

O único que não tem homologação Grupo B e o mais antigo de todos é um Lancia Stratos HF Stradale de 1975, com Homologação 4. O motor V6 de 2,4 litros debita 194 cv. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 6,8 segundos e a velocidade máxima supera os 230 km/h.

O conjunto de carros que estará no leilão da Bonhams conta com mais dois outros modelos da Lancia: o Lancia 037 Stradale, de 1983, e o Lancia Delta S4 Stradale de 1985.

O primeiro tem uma carroçaria composta de uma mistura de Kevlar e fibra de vidro, motor central de 207 cv, caixa de cinco velocidades e pouco mais de 9 mil quilómetros percorridos.

Já o Lancia Delta S4 Stradale, de 1985, recorria a dupla sobrealimentação (turbo+ compressor) para combater o turbo lag. Debita 486 cv e teve somente um dono em toda a sua história, justificando a quilometragem de 9 mil quilómetros.

O conjunto é composto por mais quatro máquinas de Grupo B, um Audi Sport Quattro S1 de 1985, um Peugeot 205 Turbo 16 e dois Ford RS200 de 1986, um dos quais Evolution.

A diferença entre os dois é que o Evolution conta com um motor Cosworth de 2,1 litros com uns impressionantes 608cv, enquanto o “convencional” conta com um 1.8 de 253cv. Este último teve apenas um dono desde 1989 e está com o interior e o exterior imaculados.

Já o Peugeot 205 Turbo 16 de 1985 conta com um motor em posição central traseira, com 202 cv. Tem apenas 1200 quilómetros percorridos.

Por último, o Sport Quattro S1 1985 surge com a assinatura de Walter Röhrl no volante. O motor é um cinco cilindros de 304 cv, associado a uma caixa manual de cinco velocidades. A Audi produziu mais de 200 unidades, mas apenas 164 acabaram por ser realmente vendidas.

Lista de carros:

Lancia Stratos HF Stradale 1975 Grupo 4

Lancia 037 Stradale 1983 Grupo B

Lancia Delta S4 Stradale 1985 Grupo B

Audi Sport Quattro S1 1985 Grupo B

Ford RS200 1986 Grupo B

Ford RS200 Evolution 1986 Grupo B

Peugeot 205 Turbo 16 1985 Grupo B