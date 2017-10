O GP dos Estados Unidos foi recheado de emoções fortes.Lewis Hamilton (Mercedes) venceu depois duma corrida inicialmente liderada por Sebastian Vettel (Ferrari). Graças a uma ultrapassagem bem sucedida na volta 6, o britânico saltou para o primeiro lugar, para nunca mais o largar.

Luta renhida pelos lugares cimeiros entre Vettel, Valtteri Bottas (Mercedes), e mais tarde Kimi Raikkonen (Ferrari) que esteve perto de terminar em segundo, mas Vettel não lhe deu hipóteses.

Max Verstappen (Red Bull) foi a surpresa em Austin. O holandês fez uma remontada surpreendente de 13 posições, ultrapassou Kimi Raikkonen na última volta e por pouco não pisou o pódio. Lamentavelmente, a ultrapassagem ao finlandês valeu-lhe uma penalização de 5s e perdeu o pódio para o piloto Ferrari.

Com esta vitória, a Mercedes conquista o seu quarto título no campeonato de construtores. Quanto aos pilotos... a diferença entre Hamilton e Vettel é agora de 66 pontos, a três corridas do fim do campeonato. Ou seja, Hamilton precisa apenas do quinto lugar no GP do México para ser campeão,.