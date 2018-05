O Partido Nacionalista Basco (PNV) vai votar a favor da moção de censura contra o primeiro-ministro espanhol e líder do Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, apresentada pelos socialistas espanhóis liderados por Pedro Sánchez, confirmaram hoje fontes partidárias populares.

O voto dos cinco deputados nacionalistas bascos será decisivo para que a moção de censura, votada na sexta-feira no Congresso espanhol, seja aprovada.

A agência espanhola EFE informou que o PNV comunicou antecipadamente a sua intenção de voto ao PP.

O parlamento espanhol está a debater a partir de hoje, e vota na sexta-feira, uma moção de censura ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy, apresentada pelo Partido Socialista espanhol (PSOE).

Os socialistas espanhóis são a principal força política da oposição e propõem que o seu líder, Pedro Sánchez, substitua Rajoy na chefia do executivo, mas têm apenas 84 deputados, muito longe dos 176 necessários para aprovar a moção.

Sánchez insiste que, depois de ter sido conhecida a sentença do “caso Gurtel”, há uma semana, com vários antigos membros do PP (Partido Popular, direita) condenados por corrupção, o atual executivo minoritário perdeu a confiança dos cidadãos e a credibilidade internacional necessária para continuar em funções.