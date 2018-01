A Fórmula E revelou esta terça-feira as primeiras imagens da próxima geração de monolugares. Denominado "Gen 2", o novo monolugar vai mudar completamente o paradigma da competição, já que irá eliminar a necessidade de troca de carro a meio da corrida.

Coube à Spark Racing Technology desenvolver o chassis do novo monolugar, radicalmente diferente do primeiro modelo. O design do Gen 2 é muito mais futurista e mais próximo até do carro desenvolvido pela Roborace: Robocar, o primeiro monolugar elétrico e autónomo projetado por Daniel Simon, conhecido pelo trabalho nos filmes de ficção científica Tron: Legacy, Oblivion e Capitão America.

Da ficção para a realidade, a Fórmula E está cada vez mais perto do objetivo traçado: ser o desporto do futuro. Além das características estéticas, o Gen 2 revoluciona a história da Fórmula E. Pela primeira vez desde que o campeonato foi criado, os pilotos poderão chegar ao fim da corrida sem mudar de carro.

O monolugar de segunda geração será utilizado a partida da próxima temporada até 2021. Este é o primeiro carro desenhado pela própria FIA para um dos seus campeonatos.

"É uma época muito emocionante para a Fórmula E", disse Jean Todt. "Revelamos pela primeira vez o design do monolugar da próxima geração, e tenho a certeza de que todos estarão muito entusiasmados com seu lado futurista”, sublinhou o presidente da FIA que destacou também o envolvimento da Federação no design do Gen 2."Estou muito orgulhoso de que a FIA tenha estado na vanguarda do seu desenvolvimento. Isto é algo novo para a Federação, e o projeto tem sido um grande sucesso. Mal posso esperar para destapar o carro quando for apresentado pela primeira vez em Genebra em 6 de março", frisou.

Alejandro Agag, fundador da Fórmula E, também mostrou orgulho pela novidade.