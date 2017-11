A iniciativa da Media Capital para premiar o que de melhor se faz na blogosfera em Portugal revelou, esta terça-feira, os grandes vencedores. O blog Bumba na Fofinha, da autoria de Mariana Cabral, foi eleito como o "Blog do Ano".

A Bumba na Fofinha inspira-se nas pessoas, analisa os hábitos do dia-a-dia e utiliza o humor negro para fazer as delícias de quem a assiste. Com uma forte aposta no vídeo, a Bumba na Fofinha faz parte de uma nova geração que quer pôr os portugueses a rir e já conta com mais de 200 mil fãs só no Facebook. A Bumba na Fofinha tem um blogue e está presente no Youtube, no Facebook e no Instagram.

A escolha dos Blogs premiados foi feita através da votação online do público.

Confira a lista de premiados:

Vencedor na categoria Entretenimento e eleito Blog do Ano – Bumba na Fofinha

Vencedor na categoria Vlog Entretenimento e eleito Vlog do Ano – Wuant

Vencedor na categoria Culinária – Casal Mistério

Vencedor na categoria Beleza – Inês Franco

Vencedor na categoria Decoração – Oficina Poeiras

Vencedor na categoria Desporto – Bola Amarela

Vencedor na categoria Educação – Uniarea

Vencedor na categoria Família – Cocó na Fralda

Vencedor na categoria Inovação e Tecnologia – PPlware

Vencedor na categoria Lifestyle – A Pipoca Mais Doce

Vencedor na categoria Negócios e Empreendedorismo – Poupadinhos e com Vales

Vencedor na categoria Política e Economia – Empregos Pelo Mundo

Vencedor na categoria Moda – Style It Up

Vencedor na categoria Vlog Moda e Beleza – SofiaBBeauty

Vencedor na categoria Vlog Lifestyle – Little Mia Bug

Blog Revelação – A Vida Toda