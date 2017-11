A McLaren Special Operations (MSO) ficou encarregue de criar uma versão única e exclusiva do modelo 720S destinada a um cliente especial oriundo do Dubai e o resultado não podia ser mais luxuoso: um McLaren Coupé com pintura preta acetinada, com jantes de liga leve douradas e uma decoração bem especial. Na asa traseira do 720S está escrita uma citação em árabe do fundador da empresa, Bruce McLaren, que exigiu mais de 30 horas de trabalho de modo a ficar perfeitamente escrita.

“A vida é medida em realizações, não em anos" é a citação encomendada pelo proprietário do carro, retirada da autobiografia de Bruce McLaren "From the Cockpit" publicada em 1964.

A personalização é o grande destaque desta edição única, já que a nível de motorização não houve qualquer mudança. O proprietário irá desfrutar de um motor V8 bi-turbo de 4.0 litros de 710 cv.

O que há de especial neste carro é a presença de vários componentes em fibra de carbono, como o difusor, entradas de ar, o tejadilho, o pára-choques traseiro ou até mesmo as proteções dos espelhos.

Foram necessárias ainda 90 horas para fazer todas as outras personalizações, incluindo as aplicações de detalhes em ouro no habitáculo para complementar os ajustes feitos no exterior do McLaren. O luxo continua no interior onde os pormenores dourados nas pás das mudanças no volante, consola central e painéis das portas, contrastam com os materiais em Alcantara e bancos em pele pretos.

Este McLaren único ficará em exibição no Salão Automóvel de Dubai de 2017 até sábado, 18 de novembro antes de rumar à garagem do proprietário.