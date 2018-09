Seis feridos, um deles em estado grave, transportado de helicóptero para Lisboa, é o balanço do despiste de uma carrinha de nove lugares ocorrido nesta segunda-feira na Estrada Nacional 18, no concelho de Portel (Évora).

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, o alerta para o despiste, na zona de Santana, foi dado aos bombeiros às 15:41.

O ferido grave foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para uma unidade hospitalar de Lisboa, enquanto os cinco feridos ligeiros seguiram em ambulâncias para o Hospital de Évora.

Para o local, foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 11 veículos, dos bombeiros, GNR e INEM.

Ainda no Alentejo, mas no distrito de Portalegre, um casal, de cerca de 70 anos, ficou hoje ferido no despiste da viatura ligeira de passageiros em que seguiam, esta tarde, na Estrada Nacional 246, no concelho de Elvas.

O acidente provocou ferimentos graves na mulher e ligeiros no homem, tendo as duas vítimas sido transportadas para o hospital de Portalegre.

O alerta para o despiste do veículo foi dado aos bombeiros às 15:03 e, para o local, foram mobilizados 22 operacionais, apoiados por nove viaturas, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.