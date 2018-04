Oito doentes encontram-se em isolamento num serviço de Medicina do hospital de Viseu por estarem colonizados com a bactéria multirresistente KPC, mas “o surto está controlado”, garante o diretor clínico, Cílio Correia.

Neste momento, os doentes estão identificados. Temos oito doentes colonizados, não infetados, mas temos que fazer as zaragatoas de segurança”, esclareceu o também presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu, em declarações à Lusa, mostrando-se convencido de que poderão ter alta hospitalar nos próximos dias.