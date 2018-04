O homem mais velho do mundo é Masazo Nonaka, de 112 anos, anunciou, nesta terça-feira, o livro dos recordes do Guinness, e a família do japonês revelou os seus segredos da longevidade: a sua fraqueza pelos doces e longos banhos em fontes de água quente.

Nascido a 25 de julho de 1905, Masazo Nonaka recebeu um certificado oficial em sua casa em Hokkaido, a grande ilha japonesa no norte do país. Nonaka sucedeu a um cidadão espanhol, Francisco Nunez Olivera, que morreu em fevereiro aos 113 anos.

O centenário vive com a sua família, que administra um “ryokan”, uma pousada tradicional onde os visitantes podem aproveitar o "onsen" (nascente quente de origem vulcânica).

"Ele está numa cadeira de rodas, mas está em boas condições", disse Yuko Nonaka, a sua neta, à agência de notícias francesa AFP.

"Adora comer todos os tipos de doces, japoneses ou de estilo ocidental", lê "os jornais todos os dias e muitas vezes toma banho no ‘onsen’", declarou a neta.

Masazo Nonaka tem sete irmãos e uma irmã que moram perto, de acordo com o Guinness, referindo ainda que o homem mais velho do mundo casou-se em 1931 e teve cinco filhos.

O Japão, conhecido pela longa expetativa de vida de seus habitantes, já teve vários recordes de pessoas nesta área, incluindo Jiroemon Kimura, que morreu em junho de 2013, aos 116 anos, e Sakari Momoi, que morreu em julho de 2015, aos 112 anos.

Havia cerca de 68 mil centenários listados no Japão no ano passado, segundo estatísticas oficiais.

O Guinness Book também está a realizar investigações para identificar a mulher mais velha do mundo, que permanece desconhecida após a morte da jamaicana Violet Brown, com 117, em julho de 2017.