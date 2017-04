A PSP deteve 490 pessoas, 114 das quais por tráfico de droga, em operações de prevenção da criminalidade realizadas durante a última semana em todo o país, indicou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Num comunicado de síntese da atividade operacional, a Polícia de Segurança Pública adianta que foram também detidas 134 pessoas por condução com excesso de álcool.

As 490 detenções foram feitas entre os dias 3 e 9 de abril em diversas operações de prevenção da criminalidade em vários pontos do país, com forte incidência nos fluxos rodoviários.

A PSP fiscalizou também 22.233 viaturas, controlou por radar 76.119, apreendeu 77 e realizou 5.235 testes de alcoolemia.

Na última semana, a PSP apreendeu ainda 3.061 objetos e 81 armas.