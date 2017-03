A detenção do mafioso Giulio Perrone, de 64 anos, foi efetuada esta sexta-feira em Ciudad Madero, no estado de Tamaulipas, na fronteira do México com os Estados Unidos.

O anúncio da detenção foi feito pelo procurador-geral federal do México.

Perrone, um dos cabecilhas da máfia italiana, era procurado por tráfico de droga. Há mais de uma década que tinha sido condenado pela justiça do seu país a 21 anos de prisão.

De acordo com o comunicado da justiça mexicana, Perrone será entregue às autoridades italianas.