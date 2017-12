É o início de uma nova era. A Lamborghini apresentou esta segunda-feira o tão esperado Urus, primeiro SUV da marca (se não tivermos em conta o LM002, modelo produzido entre 1982 e 1993, como uma tentativa da entrada da marca no mundo do todo-o-terreno).

A marca quebrou o molde no que a modelos superdesportivos diz respeito, mas não descurou na qualidade do Urus e apostou todas as fichas na produção do SUV de luxo.

A marca de Sant'Agata Bolognese criou uma nova fábrica dedicada em exclusivo à produção do Urus. Na nova Lamborghini Manufactura, os trabalhadores das linhas de montagem têm sensores de movimento que funcionam em conjunto e interagem com os processos mais automatizados, permitindo assim um maior nível de qualidade para os clientes.

Um SUV excecional

Não há dúvidas que a chegada do Urus no segmento dos SUV’s/Crossovers de luxo, caiu como uma bomba. Quando muitos acreditavam que o projeto não iria sair do papel no projeto apresentado há mais de cinco anos, eis que chega um concorrente à altura do Bentley Bentayga ou Maserati Levante. Contudo, o público-alvo não será o mesmo e basta olhar para o design para chegar a essa conclusão. Aliás, para se distinguir da concorrência a Lamborghini chegou a ir mais além ao inventar uma nova categoria: o SSUV (Super Sport Utility Vehicle).

Impossível ficar indiferente ao visual agressivo do Urus que “herda” as linhas do Aventador ou do Hurácan.

No interior, puro luxo. Vários ecrãs (dois ao nível da consola central e um para o painel de instrumentos), oferecem todas as condições de entretenimento e informação do veículo, sem esquecer o lado desportivo.

O botão de ignição apresenta-se da mesma forma como nos outros modelos desportivos: ao centro e com uma capa vermelha. Está situado na base da consola, debaixo da manete das mudanças inspirado no mundo da aeronáutica. O condutor poderá ainda escolher vários modos de condução em areia ou neve, além dos habituais em asfalto ou circuito.

E por falar em configuração, o Urus pode transportar quatro ou cinco passageiros. Além disso, oferece uma generosa bagageira com 616 litros de capacidade (1596 litros no máximo).

Coração desportivo

Se o primeiro todo-o-terreno da marca LM0002 apresentava um motor V12, o mesmo não se pode dizer do Urus que apresenta um V8 biturbo de quatro litros. Contudo, não se deixe levar ao engano. É que este SUV é capaz de desenvolver uma potência máxima de 650 cv e um binário de 850Nm. Vai dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 305 km/h.

Sem surpresas, o Urus é um peso pesado com mais de duas toneladas (2200 kg). Para manter a agilidade, está equipado com um sistema de quatro rodas direcionais, que ainda melhoram a agilidade e a segurança do SUV. O sistema de travagem com discos cerâmicos pode chegar aos 440 milímetros nas rodas da frente e 370mm atrás.

As primeiras unidades chegam ao mercado já no início do próximo ano e o preço base superior a 170 mil euros…sem IVA, nem outras taxas incluídas.