Os The Cranberries vão lançar um novo álbum com as músicas gravadas por Dolores O'Riordan. O anúncio foi divulgado, esta quinta-feira, pelos membros da banda na sua página oficial do Facebook.

Os membros da banda decidiram homenagear a vocalista dos The Cranberries - que morreu no passado mês de janeiro -, terminando as gravações do novo álbum que estava a ser produzido antes da sua morte. Os companheiros da cantora referiram que este era um dos seus desejos.

No comunicado partilhado pela banda, Noel Hogan (guitarrista), Mike Hogan (o baixista) e o Fergal Lawler (baterista) começaram por agradecer o apoio dos fãs, realçando que esta tem sido uma altura complicada para todos.

Como podem imaginar, este tem sido um período muito triste e difícil, não só para nós mas também para a família da Dolores", lê-se nas primeiras linhas.

O grupo referiu ainda que os novos projetos que envolvem a vocalista já esta estavam a ser trabalhados antes da sua morte e que, por isso, resolveram terminá-los, cumprindo assim a sua vontade.

Não sabemos quantas músicas irá ter o álbum final, mas o desejo da Dolores era acabar e lançar este álbum e é exatamente isso que vamos fazer durante os próximos meses".

Apesar dos companheiros da cantora não terem referido nenhuma data para o lançamento do novo trabalho, deixaram a garantia aos fãs de que "iam dar o seu melhor" e que "iam mantê-los atualizados sobre novos desenvolvimentos".

Dolores O'Riordan morreu aos 46 anos, no dia 15 de janeiro em Londres, local onde estaria a trabalhar para os novos projetos. As causas da sua morte não são ainda conhecidas.