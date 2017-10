Hamilton está de parabéns. Apesar de ainda não ter conquistado o 'tetra', o britânico levou o seu Mercedes para a 72ª pole position da carreira, a 11.ª desta temporada.

A equipa fez um excelente trabalho. A pista foi muito difícil com o vento. Será uma ótima corrida", disse Hamilton no final da qualificação.

O britânico tem uma vantagem confortável para o rival Sebastian Vettel (Ferrari) e precisa apenas de ganhar 16 pontos ao alemão para se sagrar campeão do mundo este domingo. Mas, o piloto de 32 anos prefere manter os pés no chão.

É improvável [que aconteça], a menos que Sebastian cometa um erro - e ele é um quatro vezes campeão mundial", acrescentou o britânico.

Uma coisa é certa: se Hamilton vencer no domingo e Vettel terminar fora do top cinco, será campeão, mas também será consagrado se terminar em segundo e Vettel estiver fora dos oito primeiros.

Caso Hamilton for terceiro ou ficar mais atrás, a batalha pelo título de 2017 continuará na próxima corrida no GP do México no próximo fim de semana.