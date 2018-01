Um dos carros mais fotografados do Reino Unido vai estar em leilão no London Classic Car Show, evento que decorre de 15 a 18 de fevereiro. Trata-se do Jaguar XJ-S Cabriolet que pertenceu à Princesa Diana nos anos 80.

Membro da família real britânica, transformada em ícone pop, Diana era conhecida pela sua independência. ‘Lady Di’ tinha uma excelente relação com os seus filhos William e Harry, sendo muito ativa no dia a dia das criança. As deslocações à escola e os passeios que fazia com elas pesaram na construção deste Jaguar feito à medida.

Enquanto os outros 5000 ‘cabrios’ criados pela marca entre 1983 e 1988 tinham apenas dois lugares, o XJ-S de ‘Lady Di’ estava exclusivamente equipado com dois pequenos bancos traseiros, destinados aos jovens príncipes.

Para garantir a segurança dos passageiros, a Jaguar equipou o carro com uma capota rígida para garantir que William e Harry batessem com a cabeça na barra de tejadilho em caso de acidente.

Outro aspeto que torna este carro especial está na carroçaria semelhante ao modelo exportado para os Estados Unidos. Para terminar, o XJ-S foi pintado com a cor British Racing Green para combinar com o Aston Martin verde do Príncipe Carlos.

Este Jaguar XJ-S Cabriolet único e digno de realeza promete bater recordes de licitações.