A Peugeot revelou o novo Partner com o objetivo de otimizar o tempo, garantir segurança e proporcionar uma robustez a toda a prova.

Equipado de série com o Peugeot i-Cockpit, inédito nesta categoria, o novo Partner representa uma nova experiência de condução num ambiente que favorece um elevado nível de produtividade.

A Peugeot revoluciona, assim, o segmento dos pequenos furgões com uma abordagem eficaz, mais dinâmica e mais generosa que representa a aliança entre a versatilidade de utilização e o prazer de condução que está no ADN da marca.

Com um desenho enérgico, prático e elegante, o novo Peugeot Partner dispõe de uma oferta inédita de ajudas à condução, ao mesmo nível das berlinas mais recentes. Duas inovações mais importantes e inéditas surgem nesta geração: o indicador de excesso de carga e o Surround Rear Vision, sistema que permite ver os ângulos mortos através de uma câmara.

Com dimensões que se inserem perfeitamente no segmento, um elevado conforto ou ainda uma célula de carga mais prática e modulável que nunca, o novo Partner é um verdadeiro escritório móvel, estimulante e sem sensações de stress.

Todos os profissionais poderão encontrar a configuração que lhes permitirá trabalhar eficazmente, destacando-se a versão Grip como resposta às necessidades de prestações robustas em todas as circunstâncias, e a versão Asphalt para os que já não contam o tempo que passam a bordo do seu veículo.

Em termos de motorizações, a eficiência dos motores propostos encontra-se ao mais elevado nível. Estes respondem às mais recentes normas em vigor, estando já preparados para o futuro ciclo de homologação WLTP.

A gasolina, o motor 1.2 PureTech declina-se em duas propostas:

PureTech 130 S&S com caixa de 8 velocidades automática EAT8 (disponível em 2019)

PureTech 110 S&S com caixa de 6 velocidades manual.

Os motores PureTech estão equipados com Filtro de Partículas a Gasolina para reduzir as emissões de partículas.

No Diesel, são 3 as potências disponíveis:

BlueHDi 130 S&S com caixa de 6 velocidades manual ou caixa de 8 velocidades automática EAT8

BlueHDi 100 S&S com caixa de 5 velocidades manual

BlueHDi 75 com caixa de 5 velocidades manual.

Os motores Diesel estão equipados com FAP (Filtro de Partículas) e com Redução Catalítica Seletiva (RCS). Esta tecnologia permite melhores valores de despoluição logo desde o arranque do motor, sem necessitar de aditivo FAP.