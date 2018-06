Cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade na sequência de uma colisão entre um autocarro de passageiros e um veículo ligeiro ocorrida hoje em Albufeira, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, três feridos são de nacionalidade inglesa, dois dos quais passageiros do autocarro, que transportava turistas. O outro ferido inglês era ocupante do veículo ligeiro.

As cinco pessoas, incluindo o motorista do autocarro, apresentavam ferimentos leves, tendo sido assistidos no local e posteriormente transportados ao hospital”, indicou a fonte.

O acidente ocorreu cerca das 13:00, na Estrada Nacional 526, numa zona conhecida como “rotunda da carroça”, em Vale de Parra, no concelho de Albufeira.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse à agência Lusa que, após a colisão, o pesado de passageiros em serviço de turismo “entrou em despiste, derrubou um muro e uma vedação, acabando por ficar imobilizado ao embater num estabelecimento comercial”.

O acidente, cujas causas são desconhecidas, está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 18 operacionais das corporações de bombeiros de Albufeira e de São Bartolomeu de Messines (Silves), da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiados por oito veículos.