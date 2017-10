Os Red Bull portaram-se bem na qualificação com Daniel Ricciardo e Max Verstappen a garantirem o quarto e sexto lugar mas, a mudança de elementos de motor no carro do holandês valeram uma penalização que o fazem recuar 15 lugares na grelha de partida. A equipa teria de proceder a esta mudança ou em Austin ou no México, decidiu fazê-lo nos Estados Unidos.

Kevin Magnussen (Haas) também parte da penúltima linha com Verstappen, depois de ter recebido três lugares de penalização por ter bloqueado Sergio Perez (Force India), quando o mexicano estava numa volta rápida.

Stoffel Vandoorne (McLaren) recebeu uma penalização de cinco lugares, mas apenas vai perder uma posição, caindo de 13º para 14º.

Por falar em sorte, Lance Stroll vai sair de 16º, depois de ter sido apenas 17º na qualificação. Conseguiu beneficiar das penalizações dos outros pilotos para sair de uma posição melhor do que a que conseguiu na qualificação apesar dos três lugares penalizados -bloqueio ao piloto da Haas, Romain Grosjean, em volta rápida- caso de Magnussen.

Nico Hulkenberg e Brendon Hartley partem da última linha depois de terem recebido 20 e 25 lugares de penalização, respetivamente.