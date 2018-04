Um incêndio com duas frentes ativas está a lavrar em Brito, Guimarães, desde as 19:37 desta quarta-feira, confirmou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à TVI.

De acordo com a mesma fonte, o fogo lavra em mato e eucalipto e "não há pontos sensíveis". Ou seja, de acordo com informações recebidas pelas equipas no terreno, não há casas em perigo. Ainda assim, testemunhas adiantaram à TVI que as chamas estão a cerca de 100 metros de casas.

De acordo com a Lusa, que cita fonte dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, o combate ao fogo estava, pelas 00:00 desta quinta-feira, "a evoluir favoravelmente".

De acordo com a mesma fonte, chegou a haver habitações em perigo. "Neste momento já não há", disse a fonte, acrescentando não haver registo de danos materiais ou humanos.

Pelas 00:00 de hoje, o incêndio rural continuava com duas frentes ativas e a ser combatido por 33 bombeiros apoiados por nove viaturas, das corporações das Taipas, Guimarães, Vizela, Riba D'Ave e de Famalicão.

66 bombeiros combatem fogo em Vila Real

No distrito de Vila Real, na localidade de Alvite, Ribeira de Pena, há também um incêndio ativo, que deflagrou às 17:27. O fogo chegou a ter duas frentes ativas, mas os bombeiros já conseguiram dominar uma das frentes. Os difíceis acessos estão a dificultar o trabalho aos bombeiros. No terreno, estão 66 homens, apoiados por 16 viaturas.

De acordo com o comandante Jorge Campos, dos Bombeiros Voluntários de Cerva, pelas 23:30 o fogo, que lavra nos lugares de Outeirinho e Seixinhos, estava a ser combatido por cerca de 70 homens, apoiados por 17 veículos.

O alerta para o fogo, que “esteve perto de casas, mas conseguiu resolver-se a situação”, foi dado pelas 17:30.

Segundo o comandante Jorge Campos, “para chegar à frente de fogo os acessos são difíceis e o vento está a dificultar”, mas “o combate às chamas está a correr bem”.