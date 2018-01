Apresentado no Salão Automóvel de Paris em 2016, a quarta geração do Kia Rio regressa à ribalta no Salão Automóvel de Genebra - que se realiza de 8 a 18 de março - com a nova versão GT-Line.

O compacto ganha assim "músculo", com uma identidade desportiva presente tanto do lado de fora como no interior do carro. O Rio apresenta uma nova grelha, jantes de liga leve de 17 polegadas exclusivas e luzes de nevoeiro LED. A traseira recebe um novo pára-choques, um spoiler preto brilhante e escape duplo.

No interior, as mudanças são menos significativas, mas todos os detalhes contam. Os bancos combinam tecido e couro preto e o painel apresenta um novo acabamento em fibra de carbono.

No que toca à motorização, o Rio GT-Line apresenta-se com um motor a gasolina de três cilindros 1,0 litro T-GDi de 120 cv e 171 Nm de binário. Durante o verão, o Rio GT-Line ficará disponível com novo motor a gasolina e uma transmissão de dupla embraiagem automática de sete velocidades.

A nível de equipamento, destaque para o capítulo segurança com alerta pré-colisão, monitorização do condutor ou assistência ativa que garante a trajetória do veículo (disponível no terceiro trimestre de 2018).

O Kia Rio GT-Line estará disponível na Europa no final do primeiro trimestre de 2018.