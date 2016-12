Neste Natal, as crianças têm uma ajuda preciosa para tentar ver o Pai Natal sobrevoar Portugal. Basta ir à internet e ver, em tempo real, por que país está a passar o trenós carregado de prendas com que o Pai Natal viaja pelo mundo a fazer as crianças felizes.

O NORAD (Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano) criou o “NORAD Santa Tracker”, uma página online especialmente para este efeito, onde se pode ver qual a região do planeta sobrevoada pelo Pai Natal e até o número de presentes já distribuídos.

Quer ver por onde anda o Pai Natal neste exato momento? Basta clicar neste link: www.noradsanta.org