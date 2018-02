As autoridades do estado da Flórida conseguiram parar um SUV que tinha o acelerador preso. O veículo percorreu cerca de 50 milhas (80 quilómetros) e chegou a atingir uma velocidade de 160 km/hora.

Durante a tarde de segunda-feira, a polícia rodoviária da Flórida recebeu uma chamada de Joseph Cooper, de 28 anos, a pedir ajuda devido aos problemas que estava a ter com o seu carro.

Segundo o relatório da polícia do sul de St. Lucie, o rapaz dirigia-se para o norte e não conseguia diminuir a velocidade. O serviço de emergência ainda orientou o jovem para que colocasse o veículo em ponto morto. No entanto, Joseph Cooper não estava a conseguir utilizar o modo de emergência do SUV devido à velocidade a que se encontrava.

A polícia local foi ao encontro do jovem e colocou-se ao lado do carro do jovem para evitar acidentes na estrada. Por fim, conseguiram levar o veículo até uma paragem perto de Vero Beach.

Cooper encontra-se estável, porém foi levado para um hospital, perto do local onde se encontrava, por se queixar com dores no peito.