Esta semana marca o início da temporada 2018 do Campeonato Mundial de Ralis (WRC). O mundial reúne 13 rondas com passagem por Portugal - Vodafone Rally de Portugal - prova que se realiza de 17 a 20 de maio.

Mas, até lá faltam cinco paragens e a primeira ronda arranca já esta quinta-feira nas estradas de Monte Carlo. Ainda que de forma prematura, a etapa monegasca revelará os desenvolvimentos concretizados pelas equipas Citroën, Hyundai, M-Sport e Toyota.

M-Sport em defesa do título...

Das quatro equipas presentes no WRC, a M-Sport é a que realizou o desenvolvimento mais significativo graças à Ford Performance. Na verdade, a Ford está mais presente na equipa e a decoração do Ford Fiesta não deixa esconder isso: são vários os logotipos Ford "pintados" na carroçaria do carro.

A Red Bull também está a fortalecer a presença na equipa. Elfyn Evan, companheiro de equipa de Ogier, também contará com o apoio da empresa austríaca.

Quanto evoluções mecânicas, o Fiesta evoluiu em detalhes e versatilidade. Algo positivo para o detentor do título Sébastien Ogier.

O francês silenciou os críticos ao conquistar o ‘penta’ com a M-Sport após quatro anos supremos com a poderosa Volkswagen. Ponderou-se a reforma antecipada do campeão no final de 2017, mas Ogier decidiu continuar em prova.

... com concorrência de peso

Na Toyota, a motorização e aerodinâmica do Toyota Yaris estiveram em foco no trabalho de preparação para a nova temporada. A equipa japonesa pode contar com três pilotos de topo com claras hipóteses de vencer: Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi e Ott Tänak.

O estónio é, aliás, a grande novidade na equipa japonesa. O piloto foi convidado a integrar o projeto apresentado pelo quatro vezes campeão do mundo, Tommi Makinen. Aposta certa para Tanak dar o salto e sair de vez da sombra de Ogier na M-Sport.

Na Citroën, além da mudança na direção da equipa, o Citroën C3 foi submetido a alterações significativas que deverão facilitar a condução sobretudo em terra.

Kris Meeke é o ponta-de-lança da equipa e parte para 2018 com vontade de corrigir os erros do passado. A temporada de 2017 não foi fácil para o britânico que embora tenha vencido o Rali do México somou uma dececionante série de maus resultados a meio da temporada. Tantos que a Citroën optou por coloca-lo no banco no Rali da Polónia, substituindo-o por Andreas Mikkelsen. Meek redimiu-se com uma vitória em Espanha reconquistando a confiança da equipa francesa.

Para atacar a temporada 2018, a Citroën 'sacou' um coelho da cartola: Sébastien Loeb. O rei dos ralis regressa ao WRC para participar em três rondas: México, Córsega e Espanha.

Quanto à Hyundai, assume o papel de favorito para a temporada 2018 e razões não faltam. Além do ambicioso Thierry Neuville, segundo classificado em 2017, a equipa reforça-se com Andreas Mikkelsen. Depois de participar em alguns ralis no ano passado, o piloto norueguês compete a tempo inteiro com a Hyundai. Aliás, a equipa não lhe é desconhecida, pois foi ao serviço da mesma que participou nos últimos três eventos do calendário 2017.

Mikkelsen e Neuville vão competir ao volante do novo Hyundai i20 Coupe WRC e terão a companhia de Hayden Paddon e Dani Sordo que partilham o carro número 6. O piloto espanhol arranca já esta quinta-feira em Monte Carlo, enquanto o neo-zelandês entra em cena em fevereiro no Rali da Suécia.

A edição 2018 do WRC promete assim colar os telespectadores ao ecrã. Falta pouco tempo para saber quem entrará a vencer no campeonato.

Calendário WRC 2018