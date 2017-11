Um deslizamento de terras na Estrada Nacional 17 [da Beira] está a condicionar o trânsito no concelho de Coimbra desde as 07:54, disse à agência Lusa uma fonte do Comando da GNR de Coimbra.

A mesma fonte adiantou que a circulação está a ser efetuada de forma alternada na zona de São Frutuoso, na freguesia de Ceira, enquanto a via está a ser lavada pelos Bombeiros Sapadores de Coimbra, depois da intervenção de uma máquina pesada.

De acordo com fonte dos Sapadores de Coimbra, que tem um autotanque no local, o desprendimento de terras deveu-se às primeiras chuvas de outono registadas ao início da manhã.

Às 10:25, ainda decorriam as operações de limpeza da via.

A GNR procede, no local, ao controlo do tráfego rodoviário.